Beerselse kunstenaars vereeuwigen soldaten WO1

In het cultuurcentrum De Meent in Beersel opende gisteren de kunsttentoonstelling 'Aan onze helden' over de Eerste Wereldoorlog. Er zijn schilderijen, foto's en beeldhouwwerken van een 40-tal kunstenaars te zien.

“Wij hebben een aantal kunstenaars opgeroepen om werken te maken over de Eerste Wereldoorlog en zich daarbij te baseren op het gemeentelijke archief”, legt schepen van Cultuur Eddy Deknopper uit. “Zo worden die mensen voor eeuwig herinnerd.” Het resultaat is een reeks aangrijpende beelden, die herinneren aan de zinloosheid van oorlog. Er zijn figuratieve en abstracte kunstwerken, sommige hebben een heel persoonlijk karakter. De tentoonstelling is nog de hele maand te zien in het cultuurcentrum De Meent in Beersel.