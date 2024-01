Beerselse N-VA en Open VLD samen als N-VA+ naar de kiezer: "Zwembad bouwen"

In Beersel trekken N-VA en Open VLD samen naar de kiezer onder de noemer N-VA+. Beide partijen willen zo een ambitieuzer beleid voeren. Nu al maken ze deel uit van de meerderheid. Opvallend: N-VA+ plaatst de bouw van een zwembad op de agenda.

Voor N-VA en Open VLD is samenwerken met elkaar een evidentie geworden in Beersel. “Het werd duidelijk dat we door de jaren heen goed samenwerkten en dat onze programma’s vrij gelijk liepen”, aldus Vlaams minister en Beerselnaar Ben Weyts.

N-VA+ wil meer ambitie zien in Beersel en zet in op de lokale economie en welvaart. “We willen ervoor kunnen zorgen dat de inwoners van Beersel die hard werken en veel belastingen betalen daar veel voor terug krijgen. Denk aan een betere dienstverlening, een betere jeugdinfrastructuur en ook sportinfrastructuur,” aldus Weyts. “Waarom hebben wij bijvoorbeeld geen zwembad in een welvarende gemeente als Beersel? Een gewoon instructiebad bouwen, moet toch mogelijk zijn?”.

Wie welke plaats op de nieuwe lijst krijgt, is nog onduidelijk. Maar opnieuw meebesturen is sowieso de ambitie. Dat hoeft niet te betekenen dat Lijst Burgemeester van huidig burgemeester Jo Vander Meylen aan de kant geschoven wordt. “We werken goed samen en bekijken dat na de verkiezingen.”

Bij de verkiezingen van 2018 behaalden N-VA en Open VLD samen bijna 31 procent van de stemmen. Lijst Burgemeester 27,5 procent.