Begijntjesbad heropent pas in najaar 2020

Het Begijntjesbad blijft veel langer dicht voor renovatie dan eerder gepland. Het zwembad in Overijse zal ten vroegste de deuren openen in het najaar van 2020. Dat bevestigt de gemeente Overijse.

Begin december van vorig jaar ging het Begijntjesbad dicht voor een grondige renovatie. Bedoeling was dat het zwembad eind 2019 de deuren opnieuw zou openen, maar dat is geen haalbare deadline. Zes maanden na de sluiting is er nog altijd niet begonnen met de werken.

"Het gemeentebestuur vindt het zwembad in die mate belangrijk dat ze beslissingen in dit traject niet over één nacht ijs willen laten gaan. Er is nog geen definitieve einddatum maar het is wel al zeker dat de geplande renovatiewerken van het Begijntjesbad nog een schooljaar in beslag zullen nemen. De heropening wordt voorzien in het najaar van 2020," bevestigt burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes.

Een meer gedetailleerde planning van de eigenlijke start en oplevering van de werken volgt nog. onder meer de inkom, vloeren en kleedkamers krijgen een opknapbeurt. Verder worden ook de wildwaterbaan, de buitengevel en het zwembad zelf onder handen genomen. Tot slot wordt ook de verluchtings- en waterbehandelingsinstallatie vervangen. De werken kosten ongeveer 3,5 miljoen euro.