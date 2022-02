Begrafenisondernemers hebben moeite met Brusselse belasting bij overlijden: “Achterhaald en moeilijk uit te leggen”

In het programma ‘De Inspecteur’ op Radio 2 vertelde de presentatrice over de taks die ze moest betalen na de dood van haar vader begin januari. “Het kostte mij 222 euro om een lichaam van Sint-Lambrechts-Woluwe naar Vlaanderen te krijgen. Het is een harde klap op een sowieso al triest moment", zei de presentatrice boos. "Mocht je nu nog betalen voor dienstverlening. Maar blijkbaar is het vooral een administratieve formaliteit en moet iemand gewoon een stempel op een document zetten. In mijn ogen is het mensen op een triest moment te pakken krijgen om geld te verdienen."



Voor begrafenisondernemer Jan Coorevits uit Overijse klinkt het verhaal van Van Hoof bekend in de oren. “Mensen vragen vaak verbaasd van waar het bedrag op hun factuur komt. We hebben zelf geen uitleg waarom het zoveel moet kosten. Als iemand in Brussel overlijdt moeten ze zo’n taks betalen, 500 meter verderop in Vlaanderen of Wallonië niet. Ik zie de mensen in het funerarium niet alleen rouwen, maar ook misnoegd zijn omdat ze in Brusselse ziekenhuizen vaak in het Frans worden aangesproken en omdat ze dan nog eens die taks moeten betalen.”



Vraag is van waar de belasting eigenlijk komt? “Vroeger moest een ambtenaar van de gemeente papieren afgeven of zegels op de doodskist plaatsen, maar dat is niet meer van toepassing omdat er geen verbod is om de kist achteraf te openen”, vertelt Coorevits. “Tegenwoordig gebeurt door corona ook alles digitaal. De kost om de akte op te stellen, is in onze ogen toch wel overdreven. Bovendien hanteren Brusselse gemeenten verschillende tarieven. Best zou er geen taks meer zijn, of een uniforme taks voor het hele Gewest.”