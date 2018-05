Bejaarde schapenboer uit Lennik veroordeeld voor voyeurisme

Een 65-jarige schapenboer uit Lennik die jarenlang een vrouw en haar dochtertje begluurde, is veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar met uitstel. De man sloop ' s nachts via één van zijn weilanden in de tuin van de vrouw om haar te begluren terwijl ze samen met haar dochter in de bad- of slaapkamer stond.