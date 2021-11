Bekende slagersfamilie verliest moeder

In Halle is Andrea De Vos overleden. Dat meldt Slagerij Pieters via sociale media. Andrea was jarenlang een vertrouwd gezicht achter de toonbank van de slagerij op de Beestenmarkt.

In 1953 openden Andrea De Vos en haar man Paul Pieters een beenhouwerij op de Beestenmarkt in Halle. Tot haar 88ste stond de vrouw achter de toonbank van de bekende slagerij. “Met groot verdriet, maar ook vervuld met mooie herinneringen, delen wij mee dat onze mama en oma deze nacht is overleden”, schrijft haar familie op de Facebookpagina van de slagerij. “We zijn dankbaar voor alle lessen die ze ons heeft meegegeven, alle mooie momenten die we hebben mogen beleven en voor haar jarenlange inzet en harde werk.”

Andrea De Vos was niet alleen een bekend gezicht in de Halse winkelstraten. Ze was ook de moeder van voormalige burgemeester Dirk Pieters. Andrea werd 90 jaar.

Foto: Slagerij Pieters