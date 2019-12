Belgische primeur voor Meise: hightech om wegdek te herstellen

Meise gaat spitstechnologie gebruiken om de slechte wegen in de gemeente in kaart te brengen. Zo weet de gemeente veel nauwkeuriger welke wegen het er slechtst aan toe zijn, wat de exacte schade is, welke wegen eerst moeten hersteld worden én welke kost daar tegenover staat. Het gebruik van de artificiële intelligentie is een primeur in België.

Meise doet beroep op ingenieursbedrijf Arcadis en het Nederlandse Cyclomedia voor het project. Het Nederlandse bedrijf rijdt eerst door Meise met een wagen waarop zes camera's staan. Om de vijf meter nemen die een foto waardoor het straatbeeld 360 graden in kaart wordt gebracht. Alle foto's worden vervolgens in een computerprogramma ingevoerd dat in staat is alle putten, hobbels en scheuren in het wegdek te herkennen.

Het programma kan niet alleen de soort schade inschatten, maar ook onderscheiden welke herstelling het meest dringend is. Het houdt daarbij zelfs rekening met het gebruik van de weg. Zo zal een scheur in een wegdek herstellen voorrang krijgen op een drukke invalsweg. Het programma rangschikt tot slot alle schade volgens prioriteit.

Het computerprogramma leert zelf ook continu bij, waardoor het volgens om Meise om artificiële intelligentie gaat. Meise is de eerste gemeente in België die de technologie gebruikt. Het betaalt 75.000 euro om het wegennet in kaart te brengen. Op basis van de wetenschappelijke, objectieve resultaten van het programma gaat Meise een meerjarenplanning opstellen om wegen te herstellen.