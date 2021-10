Belgische zonnewagen blijft aan de leiding, Nederlands team sluipt dichterbij

Het Agoria Solar Team is tweede geëindigd in de tweede etappe van de Solar Challenge Morocco. De zonnewagen van het studententeam van de KU Leuven finishte achter een team uit het Nederlandse Twente. Het Belgische team, met twee studenten uit Zaventem en Lennik, blijft wel aan de leiding in het algemeen klassement.

De tweede etappe van de Solar Challenge Morocco was de langste en meest bergachtige etappe. “Onze zonnewagen BluePoint Atlas kon zonder problemen als koploper de hoogteverschillen in het Atlasgebergte trotseren”, doet coach Maarten Vanierschot het wedstrijdverhaal, “maar op weg naar Merzouga, een dorp in het hart van de Marokkaanse Sahara, kon het team uit Twente ons bijbenen. We hebben onze strategische snelheid aangehouden in plaats van ons te laten verleiden door de Nederlanders om sneller te rijden.” Het Agoria Solar Team moest ruim drie minuten prijsgeven op de etappewinnaars.

Door de overwinning van gisteren blijft het studententeam van de KU Leuven wel aan de leiding in het algemeen klassement. Hun voorsprong bedraagt ruim elf minuten. Vandaag staat een lus door de Marokkaanse Sahara op het programma. “De sterke winden en zandstormen vormen een uitdaging, maar we hebben vertrouwen dat we de Nederlandse concurrenten achter ons kunnen houden”, blikt Vanierschot vooruit.

Foto: Geert Vanden Wijngaert