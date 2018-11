Bende-nabestaande wil politiek wakker schudden met 'vraagdeken'

“Een jaar nadat minister van Justitie Koen Geens financiële steun beloofde aan de slachtoffers van de Bende van Nijvel en hun nabestaanden, hebben we nog altijd niets gezien.” Dat beweert de zus van een vrouw die stierf bij de aanslag van de Bende in Aalst. De vrouw voelt haar in de steek gelaten en wil daarom zelf de overheid wakker schudden met een eigen project.



De Bende van Nijvel zaaide tussen 1982 en 1985 dood en vernieling. In onze regio vielen 8 dodelijke slachtoffers: 5 bij de overval op de Delhaize in Overijse, 1 bij de overval op de Colruyt in Halle , 1 bij de overval op de Delhaize in Beersel en 1 bij de overval op restaurant Auberge du Chevalier, eveneens in Beersel.

De dodelijkste raid was in Aalst. Ingrid Mulder uit Moorsel, die bij die overval haar zus verloor, wil minister van Justitie Koen Geens herinneren aan belofte die hij een jaar geleden heeft gemaakt, nadat de zaak opnieuw onder de aandacht kwam toen Christiaan Bonkoffsky beweerde de reus van de Bende te zijn.

“Geens had beloofd dat we steun gingen krijgen om onze advocaat te kunnen veroorloven, maar daar komt niets van in huis. Op een jaar tijd hebben we niets van financiële steun gezien,” zegt Ingrid.

De Bende-nabestaande wil de politiek daarom wakker schudden met wat ze een ‘vraagdeken’ noemt. Een lappendeken om de vraagtekens waarmee vele nabestaanden zitten, te verzachten.

“Alle mensen die willen steunen of die met verdriet zitten kunnen een lapje op sturen van 20 centimeter op 20. Daar wil ik dan een héél groot deken van maken en wil het tonen aan het Justitiepaleis. Ik wil een krachtig signaal geven: wij willen getroost worden,” zegt Ingrid.

Wie Ingrid wil helpen, kan haar contacteren via mulderingrid7@gmail.com Een lapje stof opsturen kan ook, naar de Lievevrouwstraat 8 in Moorsel.