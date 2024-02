Benefietavond LEIF levert bijna 44.000 euro op: “Er wordt nog te veel boven ons hoofd beslist”

43.850 euro. Zoveel geld is er gisterenavond opgehaald voor het goede doel. In het Krekelhof in Gooik vond de zesde editie van Topchefs voor LEIF plaats. Dat is een benefietavond waarop geld ingezameld wordt voor LEIF, een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde, waarbij de wil van de patiënt voorop staat.

Samen met leerlingen van hotelschool COOVI in Anderlecht verzorgden vijf topchefs voor de zesde keer een benefietavond voor LEIF. Chef Noël Neckebroeck, van het voormalige restaurant Kasteel Diependael in Elewijt, trekt het initiatief. Het concept slaat aan, gisterenavond tekenden bijna 300 genodigden present. Onder hen tal van prominenten, zoals meester Walter Van Steenbrugge die in 2020 eerst in een assisenproces en later voor cassatie de arts verdedigde die euthanasie uitvoerde op Tine Nys. De arts werd twee keer vrijgesproken.

“De processen hebben er enorm ingehakt bij de dokters, maar ook bij mensen die waardige manier willen sterven. Er heerste bij momenten een vervolgingswaanzin”, getuigt Van Steenbrugge over die periode. “Nu het gerechtelijk hoofdstuk achter de rug is vond ik het gepast om de LEIF-artsen en professor Wim Distelmans in de bloemetjes te zetten. Dus het is een heel mooie avond.”

Een avond waarop ook pionier Tony De Bondt geeërd werd met een LEIFtime Achievement Award. De Bondt strijdt al decennia voor een waardig levenseinde en is nog altijd betrokken bij LEIF. Want ook na 20 jaar blijft er werk aan de winkel. “Er moet nog meer respect komen voor wat mensen willen en niet willen. Er wordt te veel boven ons hoofd beslist en wij vinden dat we echt respect moeten hebben voor het zelfbeschikkingsrecht van de mensen”, aldus professor Wim Distelmans.