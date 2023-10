In de voetgangerstunnel aan het station van Ruisbroek brengt een street art kunstenaar deze week nieuwe graffiti aan. 10 jaar geleden liet de gemeente de tunnel al beschilderen door kunstenaars, maar de muren zijn intussen op veel plaatsen besmeurd. De Spanjaard Zesar Bahamonte kreeg de opdracht om de tunnel te beschilderen.

Beschadigde street art in voetgangerstunnel Ruisbroek vervangen

In 2014 organiseerde Sint-Pieters-Leeuw in de voetgangerstunnel al een graffitiproject. Een 20-tal kunstenaars maakten toen van de donkere tunnel een mooiere plek. Door de jaren heen beschadigden graffitispuiters de muurschilderingen en dus was het tijd voor een nieuw werk. Zesar Bahamonte laat zich inspireren door de passanten.

“Omdat ik niet van hier ben, praatte ik met het bureau Threepack. Ze vertelden me over de omwonenden en over de gemeente. Nu tijdens het schilderen passeren hier veel mensen, die observeer ik en daar haal ik bepaalde types uit en ik improviseer daar verder op”, zegt Bahamonte.



Om de muurschilderingen te beschermen tegen bekladding, komt er dit keer een extra beschermlaag. Je kan Bahamonte nog de heel week aan het werk zien.