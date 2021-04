Bestuurders betwisten boetes in tijdelijke zone 30 voor paddentrek

Verschillende bestuurders vechten een boete aan die ze kregen bij een snelheidscontrole in Zemst. De controle vond plaats in een tijdelijke zone 30 naar aanleiding van de paddentrek. “De politieverordening was op dat moment al afgelopen en de verkeersborden veroorzaakten verwarring”, klinkt het bij de geflitste bestuurders.

Tijdens de paddentrek geldt in verschillende straten in Zemst een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Op die manier wil de gemeente de veiligheid van de vrijwilligers en padden garanderen. Ook op de Zemstesteenweg werd de maximale snelheid tijdelijk verlaagd van 70 naar 30 kilometer per uur. Op die locatie hield de politie op 6 en 8 april snelheidscontroles. “Maar de tijdelijke politieverordening liep van 8 februari tot 2 april en was dus afgelopen”, schrijft Bart Noëth op zijn blog.

De man werd zelf geflitst aan 51 kilometer per uur. “Ik kreeg een boete van 174 euro. Dat bedrag vind ik buitensporig en daarom ga ik deze boete aanvechten”, vertelt Noëth. In reacties op zijn blogpost geven verschillende bestuurders aan dat ze ook geflitst werden. “Het kleine verkeersbord dat de snelheidsbeperking aangaf, was onvoldoende zichtbaar. Bovendien maakte een gevaarsbord de situatie verwarrend, omdat erbij stond dat men tussen 19 uur en 7 uur voorzichtig moest rijden”, klinkt het in de reacties.

Dynamische borden

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) stelt dat de verkeersborden nog opgesteld stonden tijdens de politiecontroles en de snelheidsbeperking dus gerespecteerd moest worden. “We zullen de opmerkingen van de bestuurders meenemen tijdens de evaluatie van de actie”, zegt de burgemeester. “De bedoeling van deze tijdelijke snelheidsbeperking is om padden veilig over te laten steken en vrijwilligers daarbij niet in gevaar te brengen. De paddentrek was alleszins een groot succes.” De gemeente overweegt om in de toekomst dynamische borden te plaatsen om meer aandacht te vestigen op gewijzigde verkeerssituaties.

De beboete bestuurders kunnen een bezwaar indienen. Het parket zal dan oordelen of de boete terecht is.

Foto: Facebook Diana Behets