Bestuursploeg Pepingen officieel voorgesteld

In Pepingen is het nieuwe gemeentebestuur officieel voorgesteld. Bij de verkiezingen van 14 oktober behaalde LVB – Lijst van de Burger 8 van de 15 zetels in Pepingen, goed voor de meerderheid. De nieuwe bestuursploeg zal verder bouwen “op de stevige basis en ervaring van de voorbije jaren”, klinkt het.

Toekomstig burgemeester Eddy Timmermans stelde zijn bestuursploeg voor en lichtte meteen een tipje van de sluier over de eerste stappen van zijn bestuur: “We bouwen verder op de stevige basis en onze ervaring van de voorbije jaren. Voor onze beleidsprioriteiten lieten we ons al rechtstreeks door onze dorpsgenoten inspireren via een enquête, verschillende Burgercafés en vele gesprekken. We merkten bij de Pepingenaren een enorme goesting om mee te denken over de toekomst van onze mooie plattelandsgemeente. Die lijn willen we de komende jaren doortrekken, met regelmatige buurtbabbels en met dialoog- en inspraakmomenten voor specifieke projecten. Samen werken aan en voor onze gemeente dus.”

Het bestuur zal focussen op participatie, mobiliteit, ondernemerschap, duurzaamheid, landelijk karakter, verantwoorde financiën en het sociaal leven.

Bevoegdheden

Het college van burgemeester en schepenen in Pepingen bestaat uit burgemeester Eddy Timmermans en drie schepenen. Eerste schepen is Rudi Seghers, bevoegd voor financiën, cultuur & bieb, welzijn, sociaal beleid en OCMW-dienstverlening. Tweede schepen is Greta Cochez-Leroy. Zij krijgt landbouw, milieu & duurzaamheid, middenstand, tewerkstelling, plattelandsbeleid, dierenwelzijn, seniorenactiviteiten en toerisme in haar portefeuille. Het college wordt compleet gemaakt door Saskia Beeckmans. Zij is bevoegd voor jeugd, onderwijs, sport, communicatie, mobiliteit, burgerparticipatie. Ook wordt zij voorzitter van de gemeenteraad en van het OCMW.