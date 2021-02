Beveiliging in vaccinatiecentra: “Enkel arts en coördinator kunnen aan vaccins”

In de eerstelijnszone Amalo zal zaterdag gestart worden met de vaccinatie. Eerst zijn de zorgverleners aan de beurt. In de sportloods in Asse zullen de komende maanden zo’n 60.000 inwoners uit Asse, Merchtem en Opwijk ingeënt worden. In de Bellekouter in Affligem worden ongeveer 18.000 inwoners uit Liedekerke en Affligem gevaccineerd. Beide centra zijn exacte kopieën van elkaar. “Dat is een bewuste keuze, zodat ze elkaars back-up zijn als er iets fout loopt op één van de locaties”, legt Walter De Donder, burgemeester van Affligem, uit.

In de centra is extra camerabewaking geplaatst en in Affligem verblijft er zelfs permanent een conciërge. De voorraad vaccins wordt op een geheime, afgesloten plek bewaard. “Dat lokaal is enkel te betreden via een code”, verduidelijkt Koen Van Elsen, burgemeester van Asse, “Alleen de verantwoordelijke arts en coördinator kennen die code”. “Maar eigenlijk valt hier niets te rapen, hier ligt geen goud”, besluit De Donder.