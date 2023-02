Bevraging politiezone Zennevallei: 'Cybercrime piekt'

Bij cybercrime proberen criminelen je via het internet op te lichten. En dat beperkt zich al lang niet meer tot phishing, het hengelen naar je persoonlijke gegevens. “Mensen krijgen Whatsapp-berichten waarbij men zich voordoet als iemand anders, je eigen zoon of dochter zelfs”, vertelt Lorenzo Tubbe. “Tegenwoordig krijgen we ook veel meldingen van frauduleuze praktijken in verband met tweedehandsaankopen of aankopen op het internet waar men pakjes bestelt op iemand anders zijn naam, ze zelf gaat afhalen, maar de factuur komt wel bij de mensen thuis.”

Dat cybercrime in de lift zit blijkt ook uit een recente enquête van de politiezone. Maar liefst 41 procent van de bevraagden werd al eens het slachtoffer van phishing en 33 procent van oplichting. Maar als de politiezone die gegevens naast haar eigen statistieken legt, dan blijkt dat relatief weinig mensen er ook echt aangifte van doen. De politiezone roept op om altijd aangifte te doen. Dat kan ook via de website van police on web. De politiezone Zennevallei wil ook werk maken van een preventiecampagne rond cybercrime.