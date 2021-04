Bewoners meten schade op na verwoestende brand

Drie dagen na de verwoestende brand in een appartementsgebouw in Opwijk meten bewoners de schade op. “Ik schat dat het negen maanden tot een jaar zal duren voor we hier opnieuw kunnen wonen”, aldus getroffen bewoner Philippe Quinart.

Vrijdagnamiddag legde een felle brand in het centrum van Opwijk acht dakappartementen volledig in de as. 28 andere appartementen in hetzelfde gebouw zijn tijdelijk onbewoonbaar door rook- en waterschade. “Verschillende zekeringen waren afgesprongen, maar het lukte me niet om ze opnieuw op te zetten. In de trappenhal merkte ik een brandgeur op”, getuigt bewoner Philippe Quinart. “Ik ben naar buiten gevlucht en heb mijn vrouw gebeld om samen met onze hond het appartement te verlaten”.

Net als andere bewoners, meet Philippe vandaag met zijn verzekeringsmakelaar de schade op. Alle 34 appartementen zijn onbewoonbaar. Ook de elektriciteit- en gasleidingen zijn kapot. “Volgens mij is het realistisch dat we pas over negen à twaalf maanden opnieuw onze intrek kunnen nemen”, aldus Quinart. “Het doet deugd dat de inwoners van Opwijk ondertussen zoveel solidariteit tonen.” Via het steunfonds werd al zo’n 10.000 euro ingezameld.

Het parket vermoedt dat een technisch defect aan de oorzaak van de brand ligt, maar daar is voorlopig nog geen uitsluitsel over. Kwaad opzet wordt alvast uitgesloten. De gemeente Opwijk vroeg de plannen van het appartementsgebouw op. De brandweer zal het nabijgelegen gebouw mogelijk vandaag onderwerpen aan een grondige controle. Die appartementsblok is op een gelijkaardige manier gebouwd.