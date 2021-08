Bewoners wijk Den Bos vinden aanpassingen bouwproject onvoldoende

De omwonenden van een bouwproject in wijk Den Bos in de Ternatse deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek gaan in beroep tegen de gewijzigde plannen. Volgens de buurtbewoners zijn de aanpassingen die het gemeentebestuur heeft opgelegd aan de projectontwikkelaar onvoldoende.