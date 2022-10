Bewoners Woluwedal in Machelen knuffelen dieren op Werelddierendag

Misschien leg je vandaag ook jouw huisdieren extra in de watten, want het is Werelddierendag. In woonzorgcentrum Woluwedal in Machelen deden de bewoners dat met de dieren van Zorgboerderij Huppeldepup uit Grimbergen.