Bewoners zijn werken aan Stationslei grondig beu

Tegen 2025 gaan het OLV Ziekenhuis en het ASZ Ziekenhuis in Aalst fusioneren. Het OLV heeft ook een campus in Asse. De directies benadrukken dat alle artsen en medewerkers kunnen meestappen in het nieuwe verhaal. “Alle campussen zullen een rol blijven spelen, want we hebben iedereen broodnodig,...