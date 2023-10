Bewoonster uitgebrand woning Galmaarden verdacht van brandstichting

Een zware brand heeft vrijdagavond een rijwoning in het centrum van Galmaarden vernield. De bewoonster liep lichte brandwonden op en wordt verdacht van brandstichting. De vrouw is op verzoek van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Want uit de eerste onderzoeken besluiten de politie en een branddeskundige dat de brand is aangestoken.