De plannen om de kazerne van Londerzeel om te toveren tot een vrijetijdssite krijgen meer en meer vorm. Behalve een multifunctionele ruimte en kantoren voor verschillende gemeentediensten, zal ook de bibliotheek haar intrek nemen in wat nu nog de kazerne is. De plannen krijgen de naam Project KAZ mee. De brandweer zelf verhuist tegen 2026 naar een nieuwe kazerne langs de A12.

De plannen voor de brandweerkazerne in Londerzeel liggen al enkele jaren op tafel. De renovatie van de kazerne zal in drie fases verlopen. In de eerste fase ligt de focus op de bibliotheek op de gelijkvloerse verdieping. In de tweede fase wordt de bovenverdieping met kantoorruimte en multifunctionele ruimte aangepakt. In de laatste fase wordt ook het plein voor de kazerne heringericht en vergroend.

“Ik ben blij dat we nu écht van start kunnen gaan. Het ontwerp van de architecten zit goed, en samen met de Londerzelenaars gaan we het nog beter maken. Ik ben ervan overtuigd dat Project KAZ een echte meerwaarde is voor onze gemeente”, zegt burgemeester Conny Moons.

Centraal in het nieuwe interieur wordt een markante tribunetrap geplaatst. “Dit wordt het herkenbare hart, een plek voor ontmoeting. Deze trap zorgt ook voor een directe verbinding tussen de bibliotheek en de publieke voorzieningen op de eerste verdieping. De inpassing van het programma voor de bibliotheek in het bestaande gebouw gebeurt met maximaal respect voor het bestaande”, aldus Evelien van Veen van architectenbureau WoonWerk.

Het is nu aan de Londerzelenaar om mee te beslissen over de verdere aanpak. “Naast medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek willen we ook de bezoekers en de buurt om hun mening vragen. Zowel over de inrichting van het gebouw als over de uiteindelijke naam van de nieuwe vrijetijdssite mag mee beslist worden”, besluit schepen van schepen van Bibliotheek Greet Segers.