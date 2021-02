Bibliotheken sluiten de deuren

Verschillende bibliotheken in onze regio zullen vanaf vrijdag een tiental dagen gesloten zijn. Tijdens die periode schakelen de bibliotheken over naar een nieuw softwaresysteem.

De meeste bibliotheken in Vlaams-Brabant schakelen binnenkort over op het nieuwe bibliotheeksysteem Wise. Dat systeem moet de dienstverlening vlotter maken. Leners zullen ook boeken kunnen uitlenen en terugbrengen in verschillende bibliotheken. In drie Vlaamse provincies gebruiken bibliotheken het softwaresysteem al. Tussen 19 februari en 1 maart wordt Wise ook in de meeste Vlaams-Brabantse bibliotheken geïnstalleerd. Tijdens die periode kan je geen boeken en andere materialen terugbrengen, lenen, reserveren of verlengen.