Bierplannen abdij Grimbergen mogelijk grote gevolgen voor verenigingsleven

De plannen van de paters van de Abdij van Grimbergen om weer zelf bier te gaan brouwen, hebben misschien wel grote gevolgen voor het verenigingsleven in Grimbergen. De microbrouwerij zou wel eens kunnen komen op de plaats waar zich nu zaal Fenikshof bevindt. Dat is een zaal die door heel wat Grimbergse verenigingen wordt gebruikt.

Het is de droom van de paters van de abdij van Grimbergen om weer eigen bier te brouwen. Daarmee zouden ze aanknopen bij een oude traditie, want vroeger werd in Grimbergen ook al bier gebrouwen, tot de Fransen in 1797 tijdens de Franse Revolutie de abdij en de bijhorende brouwerij afbraken.

Momenteel voeren de paters een grote haalbaarheidsstudie uit, het project staat dus nog in zijn kinderschoenen. Toch veroorzaken de plannen enige onrust bij het gemeentebestuur en de Grimbergse verenigingen. De brouwerij zou namelijk worden geïnstalleerd op de plaats van het huidige Fenikshof, een populaire zaal, waar Grimbergse verenigingen druk gebruik van maken.

Het gemeentebestuur van Grimbergen zegt verrast te zijn door de plannen van de Abdij van Grimbergen. Het huurcontract tussen de gemeente en zaal Fenikshof loopt pas in oktober volgend jaar af. Toch zou Grimbergen nu al op zoek gaan naar mogelijke alternatieven voor zaal Fenikshof. Een mogelijk alternatief is de historische Charelroyhoeve in het centrum van de gemeente.