Binnenkijken in nieuw dienstencentrum De Wilg

Dienstencentrum De Wilg moet een ontmoetingsplek worden voor mensen die thuis maar weinig ondersteuning hebben. “De bedoeling van de lokale dienstencentra is dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen,” legt coördinator Wenke Peetroons uit. “Wij bieden hier diensten aan zoals een buurtrestaurant, er zijn sanitaire voorzieningen zoals een seniorenbad, we organiseren diensten zoals pedicure, de was en de plas en mogelijkheden om de strijk te doen.”

Maar het dienstencentrum zet dus ook in op verbinding met de organisatie van activiteiten. Denk aan computerlessen, Engelse les of gewoon ontspanning. “We houden spelnamiddagen, dansnamiddagen en gaan maandelijks op uitstap,” aldus Peetroons.

Burgemeester Jan Desmeth is tevreden met de inspanningen van de gemeente. “Normaal gezien krijg je maar voor drie lokale dienstencentra subsidies. Toch hebben wij nu een vierde centrum gerealiseerd, omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is in de strijd tegen eenzaamheid.”

Het gebouw waarin De Wilg gehuisvest is, is een constructie van de toekomst. “Het is een gebouw met warmtepompen, zonnepanelen,… Gas is hier niet. Het hele gebouw is ook circulair. Dus als het ooit ontmanteld moet worden, kunnen alle materialen hergebruikt worden.