Binnenlandse Zaken onderzoekt interventies brandweer Overijse

Aanleiding is een woningbrand zondagmiddag waarbij een 87-jarige vrouw het leven liet. Het duurde 14 minuten voor de brandweer kon uitrukken. Nieuwe wetgeving zegt dat de eerste wagen moet uitrukken met zes brandweerlieden. Dat terwijl in de kazerne er permanent maar vijf brandweerlieden van wacht zijn, waarbij één dispatcher is die in de kazerne blijft.

De diensten van minister van Jambon willen nu onderzoeken hoe het komt dat het zolang heeft geduurd voor de brandweer kon uitrukken. Burgemeester van Overijse en de Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost wijzen naar Binnenlandse Zaken voor het personeelstekort.



Die zegt op haar beurt dat het alles wettelijke afspraken nakomt en besluit dat de organisatie van de brandweerpost in Overijse een taak is van de brandweerzone.