Binnenring volledig versperd ter hoogte Vilvoorde-Koningslo

De binnenring is momenteel volledig versperd ter hoogte van Vilvoorde-Koningslo na een ongeval met een vrachtwagen en een werfvoertuig. Eén van de bestuurders verkeert momenteel in levensgevaar. Omdat er brandstof en een andere vloeistof op het wegdek is gelekt, kan de afhandeling van het ongeval nog een tijd duren. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden.

Het ongeval gebeurde iets voor half 12 op de binnenring rond Brussel . Een vrachtwagen reed in op een mobiele werf ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Vilvoorde-Koningslo. Beide bestuurders moesten bevrijd worden door de brandweer. De chauffeur van het werfvoertuig werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de vrachtwagenbestuurder raakte gewond.

De snelweg is volledig versperd. De afhandeling van het ongeval kan nog een lange tijd duren. “Er is brandstof én een witte vloeistof op het wegdek gelekt”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Naast het takelen van de voertuigen is er dus ook een grondige reiniging van het wegdek nodig.” Het verkeer moet de binnenring verlaten via de afrit Vilvoorde-Koningslo en kan vervolgens via de oprit de ring weer oprijden. Er staat ruim een halfuur file. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden.