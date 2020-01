Blinde pianist over jonge sopraan: “Geïnspireerd door haar stem”

Nico Vancouver verdiende zijn sporen als klassieke- en jazzmuzikant, maar zijn jongste album ‘Princess Atalantis’ is een dromerig klinkende neerslag van een aantal reisimpressies. De titelsong is het enige vocale nummer. De blinde pianist en componist schreef het lied voor de 15-jarige sopraan Camille Beniest. Zij was afgelopen seizoen nog finaliste in het VTM-programma ‘Belgium’s Got Talent’, maar Vancouver kende haar al langer. “Ik ken haar moeder en ik wist dat de kinderen muzikaal waren, maar Camille is echt een natuurtalent”, aldus Nico Vancouver.



