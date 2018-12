Blokbos bakt 5.000 wafels voor het goede doel

De reuzewafelbak iséén van de zeven Sint-uitdagingen die de school van de goedheiligman moet aangaan. “Sinterklaas houdt van alle kinderen, maar de Sint weet ook dat niet ieder kind dezelfde kansen heeft. Bij deze opdracht bakken en verkopen we 5.000 wafels voor Gekkoo, een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen op vakantiekamp kunnen gaan,” zegt leerkracht Sylvie De Coen.

5.000 wafels, het is een heleboel. “We dachten dat we er nooit gingen geraken, maar ouders hebben thuis alleen al 3.500 wafels gebakken. Dus ik denk dat we het aantal ruimschoots gaan halen. De wafels zullen aan de schoolpoort verkocht worden en mogelijk gaan we van deur tot deur in de Lotse straten, want mogelijk bakken we er vandaag meer dan 5.000. Die moeten we toch kwijt kunnen. Bovendien is elk centje extra een centje voor het goede doel,” besluit De Coen.