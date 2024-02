Blokkade aan A8 opgeheven: “Verkeer kan opnieuw door”

Zondagavond palmden bozen boeren uit Wallonië het kruispunt aan de A8 in. Gisteravond rond 23 uur is de laatste tractor er vertrokken. “De blokkade op de Ring rond Brussel staat er nog steeds, maar de boeren geven wel aan om daar in de loop van de dag te vertrekken”, zegt de politiezone Zennevallei. “Ook in de Zinkstraat staan nog enkele tractoren, maar het verkeer kan door.”

De politie sluit nieuwe acties en blokkades niet uit. “De afgelopen dagen hebben ons geleerd dat de boeren zeer onvoorspelbaar zijn”, klinkt het.