Blokkade aan Dassenveld opgeheven, boeren ruimen spontaan resten op

De blokkade aan het distributiecentrum van Colruyt in Halle is opgeheven. Boeren uit de buurt zijn er spontaan begonnen met de opkuis. “Ze doen dit ook nog op andere locaties”, zegt landbouwer Jonas Lemaire uit Lennik.

De voorbije dagen blokkeerden boze landbouwers het distributiecentrum van Colruyt aan Dassenveld in Halle. Boeren uit de buurt zijn er spontaan aan de opkuis begonnen. “Sinds vanochtend zijn er ook opnieuw boeren ter hoogte van de Zinkstraat. Deze keer niet om te protesteren, maar ook hier om de resten op te ruimen”, meldt de politiezone Zennevallei. “De boeren hebben intussen ook hun blokkade op de binnen- en buitenring opgeheven. In de loop van vrijdagavond zijn de laatste boeren er vertrokken, waardoor de snelweg opnieuw volledig vrij is.”

Het distributiecentrum van Delhaize in Zellik blijft voorlopig wel nog geblokkeerd. De boeren laten er geen enkele vrachtwagen door. Vermoedelijk gaat de blokkade in Zellik nog heel het weekend door. Ook het distributiecentrum van Aldi in Zemst blijft mogelijk tot maandag geblokkeerd door boze boeren.