Het Blotevoetenpad in Plantentuin Meise is een groot succes. Velen zien het als een leuke activiteit tijdens hun staycation. RINGtv ging vandaag een kijkje nemen.

Het eerste blotevoetenpad in Vlaams-Brabant staat garant voor ruim één kilometer wandelpret. Het is aangelegd met natuurlijke materialenOnderweg worden kinderen uitgedaagd om de materialen waar ze over lopen te raden. Om het nog spannender maken kunnen kinderen ook door, over en rond de bomen klilmmen of naar hartelust ravotten in het speelbos.