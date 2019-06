Boek en docu over edelste viervoeter van de regio

Het Brabants trekpaard is één van de symbolen van de provincie Vlaams-Brabant. Vorig jaar werd de trekpaardencultuur zelfs erkend als immaterieel erfgoed. Gedeputeerde voor erfgoed Tom Dehaene (CD&V): “Het trekpaard was voor onze regio zeer belangrijk, zowel als exportproduct, maar ook als werkkracht op de velden. Dat mogen we niet laten verloren gaan, omdat daar heel veel uit te leren is over de geschiedenis van onze regio."

Een documentaire en een nieuw boek moeten bijdragen tot het in stand houden van de romantiek over het edele dier. Monique Swinnen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid (CD&V), verwoordt het als volgt: “Dat is nodig, want als we niks doen, gaan we straks naar de dierentuin moeten om nog zo'n Brabander te zien; en wij zien ze liever in de wei staan, hier in onze regio."