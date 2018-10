Boek en documentaire over bakovens

'Bouwen om te bakken'. Dat is de titel van een boek over bakovens, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) Grimbergen. Er is ook een nieuwe documentaire die 'Hoe bouw je een oven' heet.

Het boek 'Bouwen om te bakken' bevat 250 rijk geïllustreerde pagina's. Het is een praktische handleiding voor het gebruik, de bouw of de restauratie van authentieke bakovens. Naast een vleugje geschiedenis kan je er ook lekkere gerechten in vinden.

Eerstdaags is ook een nieuwe documentaire klaar, 'Hoe bouw je een oven?'. Die is terug te vinden op de website van het MOT en het is een handleiding waar in detail de volledige bouw van een bakoven uit de doeken wordt gedaan.

Het boek kost 15 euro en is verkrijgbaar aan de balie van het MOT, in alle filialen van de Standaard Boekhandel en via de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Info op www.mot.be of www.vlaamsbrabant.be/bakovens