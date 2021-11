Boek en schelpenactie geven boost aan benefietfestival Allemaal Warm

Begin december vindt in Liedekerke de derde editie van het muziekfestival Allemaal Warm plaats. De opbrengst gaat naar twee zorg- en wooncentra voor personen met een beperking in Liedekerke en Roosdaal. Door een schelpeninzamelactie en een boek over de pelgrimstocht van initiatiefnemer Hans Jünger zit er nu al een mooi bedrag in het laatje.