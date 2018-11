Boerderij van de toekomst in Merchtem

Bart Vanderstraeten en Marijke d’Hertefelt begonnen in 2012 met het Koeweidehof. Vanaf dag één zoeken ze naar technologische snufjes om hun boerderij zo duurzaam mogelijk te werken. Zo wordt met de mest van melkkoeien gebruikt om elektriciteit op te wekken en de akkers voor te bereiden.

150.000 liter regenwater wordt dan weer opgevangen om die akkers te besproeien.Die akkers worden besproeid met een GPS-gestuurde tractor, waardoor vermeden wordt dat stroken land twee keer worden besproeid en er zo water verloren gaat.

“Ook aan het welzijn van de koeien schenken we veel aandacht. Elke koe heeft een stappenteller, waarmee we ze voortdurend monitoren. Koeien die niet in topvorm zijn, kunnen we detecteren en nakijken. Voortdurend controleert een robot of er nog voldoende eten is voor de koeien. Als het eten op is, gaat de robot automatisch voeder bijgeven in de samenstelling die voorgeprogrammeerd is,” zegt Bart.

Door de robot kunnen Bart en Marijke zuiniger omspringen met hun veevoeder en grondstoffen. Andere snufjes verlagen het energieverbruik, zo ook de ledverlichting in de stallen. Het Koeweidehof verkoopt tot slot heel wat producten aan huis, waardoor er veel minder voedselkilometers zijn en dus ook veel minder CO² in de lucht komt.