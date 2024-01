Boeren blijven wegen in en rond Halle blokkeren: “Vermijd de omgeving”

Voor de derde dag op rij voeren landbouwers actie in en rond Halle. De Buitenring is daardoor afgesloten van Huizingen tot Nijvel, de binnenring vanaf Parking Halle. Ook het kruispunt van de A8 met Nijvelsesteenweg blijft geblokkeerd door boeren. “Vermijd de omgeving”, roepen de politiezone Zennevallei en de stad Halle op.

De politie merkte dat het vanochtend al bijzonder vroeg druk was op de wegen in en rond Halle. “Veel mensen nemen duidelijk het zekere voor het onzekere en gaan vroeger dan gewoonlijk de baan op”, klinkt het bij de politiezone Zennevallei. “De blokkades op de Ring rond Brussel en A8 zijn ongewijzigd. De actievoerders hebben er zoals verwacht de nacht doorgebracht en zijn nog steeds aanwezig. Er was afgelopen nacht rond tijdelijk een versperring aan de rotonde van de Zinkstraat, maar de actievoerders verlieten deze locatie na een dik uur.”

De oprit in Huizingen richting Nijvel is nog steeds afgesloten omdat boeren verderop de snelweg blokkeren. “Vermijd indien mogelijk de omgeving door bijvoorbeeld thuis te werken, je te voet per fiets of met de trein te verplaatsen of pas ruim na de ochtendspits te vertrekken. Wekunnen niet genoeg oproepen om extra voorzichtig te zijn op de weg, waar het veel drukker is door het vele zoekverkeer en extra zwaar verkeer”, zegt de politie.

Eén van die alternatieve wegen richting de N6 gaat door Lot. “Om die reden werd de tonnagebeperking in de Guido Gezellestraat en de Jozef Huysmanslaan tijdelijk uitgeschakeld”, klinkt het nog. Ook De Lijn ondervindt heel wat hinder. “De acties zorgen op dit moment voor aanzienlijke verkeersproblemen in de rand rond Brussel. “We adviseren om rekening te houden met mogelijke vertragingen of aanpassingen in onze bus- en tramdiensten. De situatie kan snel veranderen”, aldus De Lijn.