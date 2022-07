Boerenpaard Rik Poot tijdelijk verplaatst voor werken aan Heldenplein

Het zit de Dilbeekse jeugdbewegingen niet mee. Een week nadat de tenten van Chiro Savio in de vlammen opging, is Chiro Iris dringend op zoek naar een kampterrein. Normaal konden ze terecht op een veld in Durbuy, maar de boer liet de Dilbeekse jeugdvereniging weten dat het veld dubbel geboekt is.