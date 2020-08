Bonte: “Randgemeenten moeten coronabeleid beter op elkaar afstemmen”

In Vilvoorde is een mondmasker verplicht in heel het centrum en in parken. In omliggende gemeenten zijn de regels anders. “Dat leidt tot onduidelijkheid en zo onstaan discussies met de handhavingsdiensten”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte in zijn pleidooi voor algemene en duidelijkere regels. “Als ik de cijfers bekijk mogen de maatregelen op dit moment ook strenger.”

De Vlaamse randgemeenten moeten ook de beslissingen in de hoofdstad in het oog houden. De burgemeester van Vilvoorde stuurt aan op overleg tussen de verschillende regeringen om tot een eenvormige aanpak te komen. “Als Brussel bijvoorbeeld zijn parken sluit, moeten we uitkijken dat we hier geen overrompeling krijgen. Het land is opgesplitst in regeringen voor verschillende regio's, maar daar trekt het virus zich niets van aan”, besluit Bonte.