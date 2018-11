Bonte geeft in studio RINGtv tekst en uitleg bij bestuursakkoord

In ons Nieuws vanavond geeft burgemeester Hans Bonte tekst en uitleg bij de woelige coalitievorming en het nieuwe bestuursakkoord. Eén van de opvallende putnen daarin een lage emissiezone die Vilvoorde wil invoeren in het stadscentrum.

De coalitie in Vilvoorde heeft wat voeten in de aarde gehad. Meteen na de verkiezingen was er een akkoord tussen de sp.a van Bonte, Open VLD, CD&V en Groen. Maar nadat Bonte de verkozen kandidaten van kartelpartner Groen te onervaren noemde om mee de stad te besturen, ging alles terug naar af. Meer dan een maand later heeft Groen met Barbara De Dekker dan toch een schepen in de nieuwe coalitie. Voor De Dekker zijn nog niet alle brokken gelijmd, voor Bonte wel.

"Ik denk dat de brokken al lang gelijmd zijn. Ik heb met onervaren misschien het verkeerde woord gebruikt. De mensen die ik daarmee gekwetst heb, heb ik mijn excuses aangeboden. Maar Groen gaf al snel aan tijdens de onderhandelingen zich af te willen scheuren van sp.a. Het kartel bestaat dus niet meer. Nadien hebben ze iets te ambitieuze eisen op tafel gelegd voor de drie zetels die ze als kleine partij in Vilvoorde hebben binnengehaald. Op dat moment ben ik een beetje uit mijn krammen geschoten," licht Bonte de bewogen voorbije weken toe.

Bonte had op dat moment geluk dat zowel CD&V als sp.a een voordrachtsakte met hem als burgemeester ondertekend hadden en dat een coalitie zonder sp.a dus moeilijk zou worden. Als ziet de Vilvoordse burgemeester dat anders. "Ook Groen heeft snel getekend. Ik denk niet dat er iemand vraagtekens geplaatst heeft bij mijn rol in de nieuwe legislatuur. Ik weet dat anderen op mijn stoel aasden, maar in tegenstelling tot in vele andere gemeenten in de regio wordt in Vilvoorde de verkiezingsuitslag wel gerespecteerd," zegt Bonte.

Vandaag staat Bonte naar eigen zeggen schouder aan schouder met Open VLD, CD&V en Groen om het nieuwe, ambitieuze akkoord uit te voeren. Eén van de belangrijkste wapenfeiten van het nieuwe bestuur moet een lage emissiezone worden die stad wil invoeren in het stadscentrum.

"Vilvoorde is door zijn ligging erg kwetsbaar als het om luchtkwaliteit gaat. De voorbije jaren zijn de cijfers rond milieu en luchtverontreiniging alsmaar slechter geworden. We willen gaan voor 'een duurzaamheidsrevolutie' die van Vilvoorde een gezonde stad moet maken. Daar hoort een lage emissiezone bij," besluit Bonte.