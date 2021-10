Bonte wil coronapas uitbreiden: ‘Verwarring duurt te lang’

Mogen burgemeesters zelf het initiatief nemen om het Covid Safe Ticket in te voeren op bepaalde plekken of in bijzondere omstandigheden? Daar is de voorbije dagen verwarring over ontstaan. Een aantal ministers van de Vlaamse Regering spreekt elkaar tegen. Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, wil niet langer wachten om het gebruik van de coronapas uit te breiden.

Verschillende Vlaamse gemeenten zijn vragende partij om de coronapas zelf in te voeren. Tussen de Vlaamse politici is er geen eensgezindheid of burgemeesters het initiatief daartoe mogen nemen. “Ik word zo moe van die onduidelijkheid”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte, die al langer pleit voor het gebruik van de coronapas. “De vaccinatiegraad in de Vlaamse Rand is te laag. De coronapas is het enige instrument om twijfelaars toch over de streep te trekken.”

In Cultuurcentrum Bolwerk en de Stadsfeestzaal moet je al een coronapas voorleggen. Vilvoorde wil niet langer wachten om de maatregel uit te breiden. “Fitnesscentra trekken bijvoorbeeld heel wat bezoekers uit Brussel aan”, stelt Bonte als voorbeeld over een locatie waar hij het Covid Safe Ticket wil opleggen. “Ik zal vandaag een voorstel tot besluit voorleggen aan de gouverneur. Ik ben verantwoordelijk en voor een deel bevoegd voor de gezondheidsaanpak in onze stad. We zullen wel zien of men mij terugfluit.”