Bonte wil kinderen van Syriëstrijders terughalen

Burgemeester van Vilvoorde en sp.a-kamerlid Hans Bonte dient vandaag in de Kamer een resolutie in om kinderen van IS-strijders uit Syrië en Irak terug naar ons land te halen.

Bonte, die door de vele uit Vilvoorde vertrokken Syriëstrijders nauw bij de problematiek betrokken is, zei aan VRT dat het concreet gaat om minstens 200 kinderen, jonger dan 10 jaar, die in Irak en Syrië geboren zijn uit Belgische ouders. Daar zouden 26 kinderen uit Vilvoorde bij zijn. De Vilvoordse burgemeester vindt dat ons land de kinderen actief moet terughalen en wijst erop dat landgenoten die in het buitenland in nood verkeren altijd moeten geholpen worden. Bonte (sp.a) hoopt voor de resolutie ook steun te vinden bij de meerderheidspartijen in de federale regering. Bonte licht zijn voorstel toe in ons nieuws vanavond.