Bonte: "Wou geen onervaren raadsleden in schepencollege"

"Het is altijd mijn ambitie geweest om gezien de enorme uitdagingen waarmee Vilvoorde geconfronteerd wordt de stad de komende zes jaar te besturen met een zo sterk mogelijke ploeg die gedragen wordt door de sterkst beschikbare figuren. De drie verkozenen van Groen zijn echter nieuw in de gemeenteraad en missen bestuurservaring", aldus de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a) over zijn motivatie om aan Groen geen schepenambt toe te kennen.

"Ik heb de voorbije week met uitzondering van VB, UF en PVDA met alle partijen gepraat over de inhoud van ons programma. Afgelopen nacht hebben sp.a-Groen, Open Vld en CD&V overeenstemming bereikt over een zeer ambitieus programma voor de komende zes jaar. Pas dan zijn we beginnen praten over de invulling van mandaten en heb ik verkozenen van Groen duidelijk gemaakt dat ze te onervaren zijn om deel uit te maken van het schepencollege, maar dat ze zeker andere verantwoordelijkheden konden opnemen zoals in de intercommunales voor huisvesting, afvalinzameling en dergelijke", aldus Bonte.

Bonte betreurt dat Groen inmiddels voor de oppositie gekozen heeft. "Wat mij ook stoort is dat de nationale partij van Groen de lokale vertegenwoordigers heeft ingefluisterd dat ze 1,5 schepen moesten opeisen, hetgeen zeer onredelijk is omdat ze in de nieuwe gemeenteraad slechts 3 zitjes op 35 zullen hebben. Ik heb daar echter geen rekening mee gehouden. Lokale verkiezingen moeten lokaal beslecht worden en ik wil dat de komende 6 jaar Vilvoorde bestuurd wordt door een sterke ploeg want de uitdagingen zijn zeer groot", aldus Bonte.