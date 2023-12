Twee projecten voor de bouw van 49 appartementen in Merchtem-centrum doen de gemoederen hoog oplaaien. De ontwerpplannen zijn door de meerderheid terug naar de tekentafel gestuurd, maar oppositiepartij Pro Merchtem vreest dat er zal gebruik worden gemaakt van wat ze noemt “een achterpoortje” in het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Merchtem Centrum.

“Het RUP Merchtem Centrum zou verhinderen dat het aantal grote appartementswerven in het straatbeeld de komende jaren zou toenemen”, zegt Joris Verspecht (Pro Merchtem). “Enkel Pro Merchtem stemde tegen dit RUP, omdat wij vinden dat dit plan niet ambitieus genoeg is om grote bouwprojecten aan banden te leggen. Het artikel projectzone in de bepalingen van het RUP, biedt de bouwpromotoren nog steeds een handig achterpoortje.”



“Er zijn twee aanvragen besproken op het college van burgemeester en schepenen. Eén voor 21 appartementen op de hoek van de Mieregemstraat en de Koning Albertstraat, waar jarenlang een supermarkt was en één voor 28 appartementen in de zone tussen de Vesten en de Koning Albertstraat. De motivatie voor de goedkeuring van de beide projecten -ondanks het nieuwe RUP- is projectzone.”



“Zo’n projectzone moet een duidelijke meerwaarde bieden voor het algemeen belang van onze gemeente. Wij vinden dat die 49 extra appartementen in het centrum geen meerwaarde voor het algemeen belang zijn. Ze brengen wél opnieuw extra druk met zich mee. Door de snelle groei van Merchtem zijn er nu al grote problemen voor de kinderopvang, de scholencapaciteit, parkeren, verkeer, enzomeer…”

“We houden ons hart vast voor de langdurige bijkomende verkeerslast voor de komende maanden en jaren in het centrum, indien deze projecten worden goedgekeurd. De bouwwoede en verappartementisering lijken hier spijtig genoeg nog steeds niet voorbij.”

Trendbreuk

Schepen Lien Casier (CD&V Plus) blijft erbij dat de trendbreuk begin deze legislatuur net wél werd ingezet. “Wij hebben met het RUP vooral de wilgroei aan appartementen aan banden gelegd en willen dat de gemeenschap ook voordelen heeft bij de realisatie van een project”, zegt Casier.

“Wat betreft de twee concrete dossiers in Merchtem-centrum op de hoek van de Mieregemstraat en de Koning Albertstraat en de zone tussen de Vesten en de Koning Albertstraat, onderzoeken we zoals bij elke aanvraag, welke meerwaarde ze voor ons dorp kunnen bieden.”

Trage verbinding

“Denk daarbij aan: een nieuwe trage verbinding, een grote overdekte fietsenstalling, breder openbaar domein, publiek toegankelijke parkeerplaatsen, een speeltuin, een ruimte voor een kinderdagverblijf, vergroening,... en combinaties daarvan.De tijd van de zoveelste blok met maximaal volume en maximale financiële opbrengst voor de ontwikkelaar, ligt achter ons.”

“Het klopt dat de indieners van beide projecten recent de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en het college hebben trachten te overtuigen van hun meerwaarde. Er zaten al goede elementen in, maar we hebben beide aanvragers toch terug naar de tekentafel gestuurd en wachten nu op een nieuw voorstel.”