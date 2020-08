Bouw eerste fietsbrug over Ring rond Brussel gestart

De Werkvennootschap is in Diegem gestart met het plaatsen van vijf brugpijlers op de Ring rond Brussel (R0) en de R22. Daar wordt later de eerste fietsbrug over de R0 gebouwd. “De werken zullen twee maanden duren, maar de hinder zal beperkt blijven”, klinkt het bij De Werkvennootschap.

De Werkvennootschap is gestart met de bouw van drie van de vijf pijlers, een aan elke buitenzijde van de R22 en de centrale in de middenberm van de R0. “Het verkeer op de Ring rond Brussel moet tijdens de werkzaamheden in beide richtingen over versmalde rijstrokken en daarom geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/uur”, verduidelijkt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Ook op de R22 wordt de snelheid verlaagd naar 70 km/uur.”

De eerste drie pijlers moeten tegen begin september geplaatst zijn. “We hebben deze werken bewust in de zomerperiode gepland om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken. Aansluitend worden de laatste twee pijlers gebouwd in beide bermzones tussen de R22 en de R0”, gaat Marijn Struyf verder. “Daardoor blijft in september een snelheidsbeperking van 70 km/uur gelden op de R22.

De fietsbrug moet Zaventem met Machelen verbinden en maakt deel uit van de fietssnelweg naast de HST-spoorlijn tussen Leuven en Brussel. In augustus 2021 zou de fietssnelweg klaar zijn.