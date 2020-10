Bouw gevangenisdorp Haren afgerond in 2022

Het gevangenisdorp in Haren, vlak bij de grens met Diegem, zal in 2022 klaar zijn. In de megagevangenis zal plaats zijn voor 1190 gedetineerden, die grotendeels verhuizen van de gevangenissen in Vorst en Sint-Gillis naar de Keelbeeksite.