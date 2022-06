Bouwvakker krijgt 4 jaar cel voor in brand steken wagen

Een misnoegde bouwvakker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor een nachtelijke brandstichting aan een gezinswoning in Galmaarden. De man had wraak genomen omdat de bewoners hem weigerden te betalen voor zijn werkzaamheden. Gelukkig werden de slachtoffers tijdig wakker en raakte niemand gewond. Omdat de beklaagde een blanco strafblad heeft, werd de helft van de straf met uitstel uitgesproken.

De 32-jarige beklaagde voerde twee jaar geleden werkzaamheden had uit aan de woning van de slachtoffers. “Mijn cliënt heeft elf jaar zonder verblijfspapieren in ons land gewoond”, pleitte de advocaat van de man, meester Arhan Egamberdiev. “Hij werkte in het zwart in de bouwsector, maar bij conflicten kon hij niet op de gebruikelijke manier de betaling afdwingen. Hij heeft helaas deze weg gekozen en beseft dat hij een grote fout heeft gemaakt.”

De beklaagde verklaarde vorige maand op de zitting dat het ging om een wanhoopsdaad. “Die man moest mij nog 25.000 euro betalen. Hij weigerde maandenlang en bij een confrontatie heeft hij mij geslagen met een fles. Ik heb enkele dagen later twee liter benzine over zijn auto gegoten en de wagen in brand gestoken. Ik wou mijn geld en mijn bouwmateriaal terug, dat nog bij hem lag.”

De wagen van de slachtoffers brandde door de brandstichting volledig uit, maar de vlammen sloegen ook over naar de woning van het gezin. “Hadden die mensen niet wakker geworden en zichzelf in veiligheid gebracht, hadden er doden kunnen vallen”, sprak de openbaar aanklager tijdens zijn vordering. “Volgens de branddeskundige had het vuur de woning in lichterlaaie kunnen zetten mochten de bluswerken pas enkele minuten later zijn begonnen. U had hier evengoed voor het hof van assisen kunnen staan, op verdenking van meervoudige moord. Daarenboven had het gezin een tweede wagen met een LPG-tank, een eventuele ontploffing had ook heel wat schade kunnen veroorzaken.”

De openbaar aanklager had 5 jaar cel gevorderd, en stelde dat de man een gevaar voor de maatschappij was. “Na de brandstichting werden de slachtoffers nog met de dood bedreigd via sms. Meneer wil duidelijk over lijken gaan om zijn doel te bereiken en handelt totaal buiten proportie.” De rechtbank was in de uiteindelijke beoordeling milder en veroordeelde de man vrijdag tot 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel.