Boze landbouwers blokkeren logistiek centrum Aldi in Zemst

De boze landbouwers die zich met een dertigtal tractoren hadden verzameld aan de industriezone Cargovil in Vilvoorde en daar even de drukke rotonde van de Mechelsesteenweg en de Woluwelaan hadden bezet, hebben zich verplaatst naar een rotonde verderop. Dat is het rondpunt in de buurt van het logistiek centrum van warenhuisketen Aldi in Zemst.