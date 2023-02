Brand Groendekor was wellicht accidenteel

De brand die in de nacht van zaterdag op zondag tuincentrum Groendekor aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw gedeeltelijk in de as legde, was wellicht accidenteel. Dat zegt het parket. Niemand raakte gewond bij de brand, maar een deel van het pand raakte vernield.