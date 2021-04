Brand Opwijk onder controle, verschillende appartementen onbewoonbaar

De brand die uitbrak in een appartementsgebouw in Opwijk, is onder controle. De betrokken bewoners worden opgevangen in 't Schoolhuis. Vrijwilligers engageerden zich om de slachtoffers te helpen en zamelden nachtkledij, schoenen en toiletgerief in. Voorlopig is er geen sprake van gewonden. 8 appartementen zijn helemaal verwoest, 28 andere tijdelijk onbewoonbaar.

De brand brak omstreeks 14u45 uit op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de Kloosterstraat. De brand is intussen onder controle. "Verschillende korpsen zijn aan het nablussen. Er is geen sprake van asbest in het gebouw, maar toch wordt aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden omwille van de rookontwikkeling", zegt burgemeester Inez De Coninck. "De brandweer en politie houden de ruime omgeving nauwlettend in de gaten. Een deel van de Kloosterstraat heeft geen elektriciteit. Dat wordt zo snel mogelijk opgelost."

Enkele appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. "De bewoners worden momenteel opgevangen in 't Schoolhuis. Morgenochtend volgt een informatiemoment voor alle getroffen inwoners in zaal De Schuur. Enkele vrijwilligers engageerden zich om de slachtoffers te helpen en zamelden nachtkledij, schoenen en toiletgerief in. Die inzamelactie is intussen stopgezet omdat er voldoende materiaal is."

Intussen wordt ook de omvang van de brand duidelijk. Op nog geen half uur tijd stond de volledige derde verdieping van het appartementsgebouw in lichterlaaie. Acht appartementen zijn volledig vernield, 28 andere zijn tijdelijk onbewoonbaar. De civiele bescherming heeft enkele puntgevels afgebroken omdat ze dreigden in te storten.