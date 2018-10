Brand vernielt dak frisdrankproducent

De brandweer werd kort na 20 uur opgeroepen voor een dakbrand op het bedrijf in frisdranken. De spuitgasten moesten extra bluswater laten aanrukken om het vuur te kunnen blussen. Een deel van de bedekking van het platte dak is door het vuur verwoest.

Het is nog niet duidelijk of er aan de binnenzijde van het bedrijf ook schade is. Ook over de oorzaak van de brand is er nog geen zekerheid. Er waren alleszins werken aan de gang aan het dak van het bedrijf. Tijdens de bluswerken werd de Gasthuisstraat volledig afgesloten voor het verkeer.